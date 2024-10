Após tapa no rosto de homem, delegado de Piúma é transferido para Vitória

Segundo a Guarda Municipal, não houve vítimas, no entanto, uma equipe esteve no local para organizar o trânsito até a remoção dos veículos da pista.

Segundo a empresa responsável pelo ônibus, o coletivo estava parado, nesta quarta-feira (02), em uma via no bairro Resistência, em Vitória, quando o carro colidiu na traseira do veículo. Não houve vítimas.