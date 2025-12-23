Após sofrer ameaças, servente de pedreiro é morto a tiros em Cariacica

Servente de pedreiro é assassinado a tiros em Cariacica Crédito: Fabrício Christ

Um servente de pedreiro, identificado como Agnaldo Sousa Santos, de 47 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (22), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. A vítima estava na calçada, mexendo em algumas cadeiras, quando um criminoso passou de moto e efetuou vários disparos contra o homem.

Agnaldo era morador do bairro, mas havia decidido se mudar recentemente. Testemunhas relataram à polícia que ele vinha sofrendo ameaças por causa de dívidas.

Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica estiveram no local para conversar com amigos do servente de pedreiro. Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso até o momento, e o caso segue sob investigação.