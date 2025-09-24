Após eliminação na Sul-Americana, Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense
O Fluminense comunicou, na madrugada desta quarta-feira (24), que Renato Gaúcho não é mais o técnico da equipe. Segundo o clube, o treinador pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana.
A decisão de deixar o comando do time foi informada por Renato Gaúcho no final da coletiva pós-jogo.
"Eu acabei, antes de vir para cá (coletiva), de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas e quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos. Infelizmente, saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Brasileirão e na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileirão, eu não estaria saindo. Como está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol", finalizou
O auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina. Veja abaixo o comunicado do Fluminense: