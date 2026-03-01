Após chuvas, rio transborda em Barra de São Francisco

Rio São Francisco volta a transbordar após chuvas neste domingo (1º) Crédito: Leitor AG

A chuva registrada desde a noite de sábado (28) provocou o transbordamento do Rio São Francisco em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A água que caiu em Mantena (MG), nas cabeceiras do rio, começou a chegar ao município por volta de 13h30, quando houve o primeiro extravasamento para as ruas, principalmente no bairro Campo Novo.

Por volta das 18h, voltou a chover tanto em Barra de São Francisco quanto em Mantena, aumentando o volume de água. Já na madrugada deste domingo (1º), por volta das 4h, houve novo transbordamento, e equipes da Defesa Civil percorreram as ruas para alertar moradores sobre a elevação do nível da água. A Defesa Civil Estadual também enviou alerta para celulares da região.