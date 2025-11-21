Após assalto, suspeitos são atropelados e ainda conseguem fugir em Anchieta

Dois suspeitos de um assalto foram atropelados no bairro Guanabara, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo , e mesmo assim conseguiram fugir, na madrugada de quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar , antes do acidente, a dupla abordou um grupo de quatro pessoas, levando um relógio e um celular. As vítimas contaram que os criminosos estavam em uma motocicleta preta, encapuzados, e um deles armado.

Após o crime, os assaltantes se envolveram em um acidente na rodovia ES 060, quando foram atingidos por um carro (veja no vídeo acima). A moto que os suspeitos pilotavam foi abandonada no local. Ao consultar os dados do veículo, os policiais descobriram que era roubado. O celular levado pelos criminosos foi encontrado jogado em uma região de mata. Buscas foram feitas na região, mas a dupla não foi localizada. Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas registrem o caso na delegacia.