Após assalto, bandidos são perseguidos e presos em Vila Velha; veja vídeo

(veja acima). O roubo de um celular em Cariacica terminou com três pessoas presas – cujas identidades não foram divulgadas – no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (25). Imagens divulgadas pela Guarda Municipal mostram uma perseguição para conseguir alcançar os suspeitos

Segundo a corporação, agentes faziam uma ronda na divisa entre Vila Velha e Cariacica, quando avistaram o trio em um carro. Eles demonstraram nervosismo diante da presença dos guardas e começaram a acelerar o veículo. Em seguida, desobedeceram à ordem de parada. Um dos agentes relatou, ainda, que chegou a ver um revólver na mão de um dos suspeitos, por meio do retrovisor.

Em uma rua do município canela-verde os bandidos conseguiram se desfazer de um celular e de uma arma, frutos de um assalto no município vizinho. Tentaram ainda jogar fora um segundo celular, mas os agentes conseguiram recuperá-lo.