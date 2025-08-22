Apagão deixa orla de Camburi às escuras e semáforos desligados em Vitória

O trecho da Ponte de Camburi até o Barlavento ficou às escuras na noite desta sexta-feira (22) Crédito: Vitor Jubini

Um trecho da orla de Camburi, em Vitória, ficou sem energia elétrica na noite desta sexta-feira (22). A falta de luz também afetou alguns semáforos da região. A energia foi restabelecida por volta das 20h05, segundo constatado pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, no local.

O trecho às escuras se estendeu um pouco à frente do Posto Iate, ainda antes da Ponte da Passagem, e se estendeu até a altura do quiosque Barlavento – o Píer de Iemanjá também permaneceu sem luz. Durante o período sem energia, equipes da Guarda Municipal foram acionadas para controlar o trânsito e dar apoio aos motoristas, já que os sinais estavam desligados.