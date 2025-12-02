Anchieta passa a contar com bikes elétricas e patinetes compartilhados
O município de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, conta, a partir desta terça-feira (2), com 15 bicicletas e 100 patinetes compartilhados por meio do programa ‘Anchieta vai de Bike’. Segundo a prefeitura, os equipamentos ficam em estações na orla e o sistema de transporte está disponível para uso entre o Centro e a Ponta dos Castelhanos.
Para acessar as bicicletas e os patinetes é necessário baixar o aplicativo da empresa responsável pelo serviço (Jet) e inserir valores, via Pix ou cartão de crédito. As tarifas, segundo a empresa, variam conforme a demanda. O usuário poderá desbloquear o equipamento por um QR Code e alugar por hora, pacote ou minutos, que podem variar de R$ 0,39 a R$ 0,89 por minuto.
A prefeitura explicou que os equipamentos possuem rastreamento por GPS e limite de velocidade de até 15 km/h. Todas as viagens terão seguro contra acidentes gratuito e contarão com apoio de instrutores em pontos estratégicos da cidade. Entre as regras estão: condutores ser maior de idade, não podem transportar passageiros ou cargas e devem evitar o uso sob efeito de álcool. O estacionamento dos veículos deve ser feito nos locais indicados pelo aplicativo.