Alegre vai multar em R$ 4,4 mil quem descartar lixo e entulho nas ruas

Alegre, na região Sul, mais uma vez figurou entre as mais quentes do Brasil nesta semana Crédito: Divulgação/Governo do ES

A Prefeitura de Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, vai multar em R$ 4.448 quem for flagrado descartando entulhos e lixos de forma inadequada nas ruas do município. Conforme a administração municipal, a fiscalização será rigorosa, com rondas por toda a cidade, para identificar pontos de descarte irregular.

O prefeito Nirrô Emerick informou que a ação visa coibir uma prática que, além de comprometer o meio ambiente e a saúde pública, configura infração ao Código de Posturas Municipal. A Prefeitura de Alegre reforçou que mantém cronogramas regulares de coleta de entulhos e de coleta seletiva. As datas serão divulgadas nos canais oficiais do município.