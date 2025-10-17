Alegre vai multar em R$ 4,4 mil quem descartar lixo e entulho nas ruas
A Prefeitura de Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, vai multar em R$ 4.448 quem for flagrado descartando entulhos e lixos de forma inadequada nas ruas do município. Conforme a administração municipal, a fiscalização será rigorosa, com rondas por toda a cidade, para identificar pontos de descarte irregular.
O prefeito Nirrô Emerick informou que a ação visa coibir uma prática que, além de comprometer o meio ambiente e a saúde pública, configura infração ao Código de Posturas Municipal. A Prefeitura de Alegre reforçou que mantém cronogramas regulares de coleta de entulhos e de coleta seletiva. As datas serão divulgadas nos canais oficiais do município.
Para denunciar presencialmente esse tipo de ação, os moradores podem ir até a Secretaria Executiva de Obras e Saneamento, que fica na Avenida Dr. Olivio Correia Pedrosa ou na Secretaria Executiva de Controle e Transparência, no setor de Ouvidoria Municipal, que fica no Paço Municipal (Prefeitura), que fica no Parque Getúlio Vargas, no Centro da Cidade. A informação também pode ser feita por meio do WhatsApp da Prefeitura de Alegre (28 3300-0100).