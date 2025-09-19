Agiota que usava o tráfico para cobrar dívidas é preso em Vila Velha
Um foragido da Justiça, de 50 anos, investigado por praticar agiotagem e utilizar o tráfico como braço armado para cobrar dívidas, foi preso após uma campana e perseguição da Polícia Civil em Vila Velha, na última quinta-feira (18). O nome dele não foi divulgado.
Segundo a corporação, policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) ficaram cerca de quatro horas nas proximidades da Rodovia ES 060 até que viram o carro do suspeito. O homem fugiu em alta velocidade e os agentes dispararam nos pneus do veículo. O criminoso perdeu o controle do automóvel e caiu em um barranco, no bairro Interlagos.
Mesmo após o acidente, o homem saiu do carro e correu para uma área de mata, mas acabou localizado. Com ele foram apreendidos um carregador, munições e o veículo usado na fuga. Além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante por trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano e porte ilegal de munições de uso restrito.