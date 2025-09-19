Agiota que usava o tráfico para cobrar dívidas é preso em Vila Velha

Um foragido da Justiça, de 50 anos, investigado por praticar agiotagem e utilizar o tráfico como braço armado para cobrar dívidas, foi preso após uma campana e perseguição da Polícia Civil em Vila Velha, na última quinta-feira (18). O nome dele não foi divulgado.

Segundo a corporação, policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) ficaram cerca de quatro horas nas proximidades da Rodovia ES 060 até que viram o carro do suspeito. O homem fugiu em alta velocidade e os agentes dispararam nos pneus do veículo. O criminoso perdeu o controle do automóvel e caiu em um barranco, no bairro Interlagos.