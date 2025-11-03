Agência alerta que 14 bairros podem ficar sem água em Cachoeiro

Dois jovens de 18 anos foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (2), no bairro Redenção, em Vitória. Um dos rapazes assassinados é conhecido na região como PH. A outra vítima é Cauã Souza Guimarães. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta, que passaram atirando contra os jovens.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Cauã tentou correr, mas foi alcançado e acabou morto. A mãe contou que ele já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas há algum tempo estava trabalhando como mecânico na Serra. “Ele me deu uma netinha há pouco tempo. Ele chegou para mim e falou: ‘Mãe, eu quero viver, quero trabalhar honestamente para cuidar da minha filha. Agora a minha vida é a minha filha e a senhora’”, relatou a mulher, que preferiu não ter o nome divulgado.

A família ainda busca entender o que pode ter motivado o crime. Depois de matar Cauã, os criminosos ainda levaram a moto dele.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.