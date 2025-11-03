A Gazeta - Agora

Agência alerta que 14 bairros podem ficar sem água em Cachoeiro

Publicado em 03/11/2025 às 17h48

Cerca de 14 bairros e distritos podem ficar sem água temporariamente a partir desta segunda-feira (3) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), que disse que a BRK Ambiental já realiza trabalhos de manutenção na rede de distribuição. A normalização completa do fornecimento poderá ocorrer em até 48 horas.

A Agência explicou que ocorreu um acidente em uma obra do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), o que causou a perfuração de uma tubulação de água. Durante os reparos, o abastecimento de água pode ficar comprometido nos bairros Valdir Furtado de Amorim, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Central Parque, Boa Vista, Coramara, Aeroporto, Marbrasa, Rui Pinto Bandeira, São Joaquim, Morro Grande, Coutinho, Córrego dos Monos, Córrego do Braz e São Joaquim.

Em caso de necessidade, os moradores podem solicitar caminhão-pipa gratuitamente ligando para a BRK Ambiental: 0800 771 0001 ou para a Agersa: (28) 3199-1615.

Foragido por tentativa de homicídio em Vitória é preso 22 anos após crime

Publicado em 03/11/2025 às 17h18
O homem é acusado de participação em uma tentativa de homicídio no bairro São Pedro em Vitória, em novembro de 2003. Uma parceria entre as Polícias Civil do Espírito Santo e Minas Gerais resultou na localização e prisão do homem.
Foragido por tentativa de homicídio em Vitória é preso 22 anos depois em Minas Gerais Crédito: SESP

Um homem identificado como Gleisson de Oliveira Vieira, 40 anos, procurado pela Justiça por uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro São Pedro, em Vitória, em novembro de 2003, foi preso nesta sexta-feira (31) em São Joaquim de Bicas (MG). A prisão ocorreu após informações repassadas pela Delegacia de Vila Valério à Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a investigação, a vítima estava em frente à casa da namorada, quando Gleisson e um comparsa, preso após o crime, passaram pelo local armados e “encararam” a vítima. Momentos depois, retornaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o homem.

A denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) classificou o crime como motivado por razão fútil. Durante as investigações, surgiram duas possíveis motivações: ciúmes ou tráfico de drogas. A namorada da vítima relatou em depoimento que o capturado já havia demonstrado interesse por ela e acreditava que o crime tenha ocorrido por ciúmes, após ela iniciar um relacionamento com a vítima.

Já a vítima afirmou que o crime poderia estar relacionado ao tráfico de drogas, pois o autor acreditava que ela atuava como “olheira” para um traficante rival da região.

Weverson pede licença e Serra terá segunda prefeita em sua história

Publicado em 03/11/2025 às 17h09
Weverson Meireles toma posse como prefeito da Serra ao lado da vice, Gracimeri Gaviorno
Com a licença de Weverson, a vice Gracimeri Gaviorno fica à frente da Prefeitura da Serra Crédito: Tiago Alencar

O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), pediu licença do cargo pelo período de 7 dias. Em documento enviado à Câmara Municipal, o mandatário justifica o afastamento temporário em função do nascimento de seu primeiro filho, Daniel, ocorrido no domingo (2).  

Durante a licença-paternidade de Weverson, quem assume a Prefeitura da Serra é a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno (MDB). Ela será a segunda mulher a governar a cidade temporariamente. O município já foi comandada por uma prefeita em dezembro de 2017, quando Márcia Lamas, vice de Audifax Barcelos (PP), substituiu o chefe do Executivo por 15 dias, em razão de férias.

O comunicado de licença de Weverson foi lido no plenário da Câmara da Serra, durante sessão plenária desta segunda-feira (3). Em publicação feita em suas redes sociais no domingo (2), o prefeito comemorou a chegada de seu primogênito. "Vivemos um momento de muito amor", escreveu o pedetista.

Homem é morto com golpes de facão e jogado em rio de Afonso Cláudio

Publicado em 03/11/2025 às 15h46

Um homem foi morto com golpes de facão e teve o corpo jogado em um rio na comunidade de Veloso, zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de domingo (2). No local, o caseiro de uma propriedade contou para a Polícia Militar que um homem apareceu em sua casa por volta das 6h dizendo que havia um corpo no rio e saiu em seguida, retornando às 9h.

Dois suspeitos, de 37 e 39 anos, foram abordados pelos policiais e disseram que não sabiam nada sobre o crime. No entanto, logo após, os dois confessaram que mataram o homem após uma discussão. A arma do crime, um facão, não foi localizada. 

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuados em flagrante por homicídio e encaminhados ao sistema prisional. O corpo da vítima, que não teve nome e idade divulgados, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML).

Motociclista morre ao ser atingido por peça que se soltou de caminhão em Jaguaré

Publicado em 03/11/2025 às 15h27
Um motociclista morreu em um acidente na rodovia ES-356, na altura de Vargem Grande, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. O homem foi atingido na cabeça por uma peça industrial que se desprendeu de um caminhão que trafegava no sentido contrário.
Motociclista morre após ser atingido por peça que se soltou de caminhão na ES 356 Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (3) em um acidente na ES 356, no distrito de Vargem Grande, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. O homem foi atingido na cabeça por uma peça industrial que se desprendeu de um caminhão que trafegava no sentido contrário.

Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Jaguaré, enquanto a motocicleta transitava em direção a Nestor Gomes, em São Mateus. Em determinado momento, uma peça pertencente ao equipamento transportado se soltou e caiu sobre a via, atingindo o motociclista, que passava ao lado do veículo. Os policiais verificaram que tanto o caminhão quanto a motocicleta estavam com a documentação regularizada. O tacógrafo do caminhão foi recolhido pela equipe da perícia e o teste do bafômetro realizado no motorista deu resultado negativo.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso será investigado.

Suspeito de agredir e ameaçar funcionária de loja é detido em Vitória

Atualizado em 03/11/2025 às 14h49

Um homem de 44 anos foi detido após ser suspeito de agredir e até ameaçar de morte uma funcionária de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis de Itararé, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, a vítima contou que o suspeito havia chegado ao local de carro, na madrugada de domingo (2), ficou consumindo bebidas alcoólicas e assediando a funcionária. A mulher ainda relatou aos agentes que, por volta de 6h, o suspeito pediu o número dela e após a vítima negar, o homem começou a xingá-la, a empurrou e ainda ameaçou de morte, dizendo que iria pegar uma "peça" — o que seria uma arma — dentro do carro para atirar.

A vítima também contou à Guarda de Vitória que outro cliente se colocou na frente dela para o suspeito não fazer algo pior. Após toda a confusão, o homem tentou fugir com o carro, mas acabou colidindo em outro veículo, momento em que testemunhas tiraram as chaves do automóvel do suspeito, que acabou autuado por não realizar o teste do bafômetro e por estar com a carteira de habilitação suspensa.

Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória e o carro foi levado para um pátio credenciado. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por "tentativa de lesão corporal, ameaça, injúria, praticar vias de fato, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor". Ele foi levado ao sistema prisional.

Rinha de galo é fechada e 37 aves são resgatadas em Vila Velha

Publicado em 03/11/2025 às 14h14
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em conjunto com a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), identificou e fechou, nesta segunda-feira (03), uma estrutura destinada à prática de rinha de galos no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Durante a ação, 37 aves foram apreendidas, a rinha de galos foi fechada e três responsáveis foram conduzidos à autoridade.

Uma rinha de galo localizada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, foi fechada pela polícia, nesta segunda-feira (3), em uma ação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) em conjunto com a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura.

No local, foram apreendidas 37 aves, entre elas 20 galos de briga, papagaios e trinca-ferros. Três homens, de 59 e 69 anos, foram conduzidos à autoridade policial e autuados por crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, será lavrado um Termo Circunstanciado (TC), e eles responderão ao processo em liberdade.

Elefante-marinho é flagrado em praias de São Mateus; veja vídeo

Publicado em 03/11/2025 às 12h13
O animal estava descansando tranquilamente na areia e, segundo o Instituto Baleia Jubarte, está saudável, apenas fazendo uma pausa natural no trajeto pelo mar

Um elefante-marinho foi flagrado na areia da praia de Urussuquara, em São Mateusno Norte do Espírito Santo, e chamou a atenção de banhistas no domingo (2). Nesta segunda-feira (3), o animal voltou a ser visto, desta vez em Guriri, no mesmo município.

De acordo com a médica-veterinária Samira Costa, do Instituto Baleia Jubarte, o elefante-marinho não apresentava sinais de encalhe e aparenta estar saudável. Ela disse que o animal deve ter ido à praia apenas para descansar, um comportamento comum da espécie. Apesar de pouco frequentes, aparições como essa no litoral capixaba não são consideradas raras.

A equipe do Instituto Baleia Jubarte esteve no local para monitorar o comportamento do elefante-marinho e garantir a segurança tanto do animal quanto dos banhistas que frequentam a região.

Homem é encontrado morto dentro de casa abandonada em Cachoeiro

Atualizado em 03/11/2025 às 10h50

Um homem de 35 anos, identificado como Marcos Paulo Peçanha de Oliveira, foi encontrado morto, com sinais de violência na cabeça, em uma casa abandonada no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírto Santo, na tarde de domingo (2). 

Segundo registro da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o crime foi descoberto após uma denúncia anônima de que havia uma pessoa morta na residência, perto da Ponte de Ferro, na Rua Samuel Levy. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no município.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, e que nenhum suspeito foi preso até o momento.

Homem sofre queimaduras em churrasqueira e é socorrido de helicóptero no ES

Atualizado em 03/11/2025 às 09h32
Homem sofre queimaduras em churrasqueira e é socorrido de helicóptero no ES
Homem sofre queimaduras em churrasqueira e é socorrido de helicóptero no ES Crédito: Divulgação/ Notaer

Um homem de 40 anos sofreu graves queimaduras ao acender uma churrasqueira usando thinner (solvente), no início da tarde de domingo (2), em Muniz Freire, na Região do Caparaó. Após ser atendido no Pronto Atendimento do município, o homem foi levado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) para unidade em Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Serra. A vítima teve 25% de superfície do corpo queimado, incluindo a via aérea, e houve necessidade de intubação.

Morre motorista de ônibus que colidiu com caminhão em Linhares

Publicado em 02/11/2025 às 19h23
Após a colisão entre os veículos, caminhão tomba e cargas derrapam
Acidente entre ônibus e carreta em Linhares, na sexta-feira (31), deixou dois mortos Crédito: Leitor/AG

Morreu na tarde deste domingo (2) a segunda vítima do acidente ocorrido na última sexta-feira (31), na ES 248, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Edivaldo Lopes de Souza conduzia o coletivo, que transportava trabalhadores rurais, quando o veículo colidiu frontalmente com um caminhão. Ele estava entre as 15 pessoas que ficaram feridas na batida, que matou na hora o condutor do veículo de carga.

Familiares liberaram o corpo do motorista de ônibus por volta das 16h deste domingo no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. 

No dia do acidente, o motorista da carreta morreu no local, e Edivaldo e os outros 14 feridos foram encaminhados para hospitais da região, entre eles o Hospital Rio Doce, em Linhares. A colisão aconteceu em um trecho da rodovia entre o município e Rio Bananal. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Acidente com mortes interdita totalmente a BR 101 em Fundão

Publicado em 02/11/2025 às 14h42
Acidente em Fundão
Veículos atravessados na BR 101 em Fundão Crédito: Divulgação | PRF

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio por volta de 13h deste domingo (2) em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Mãe e filho, que estavam no carro, não resistiram e morreram no local. O condutor do veículo de carga ficou gravemente ferido. Ele estava acompanhado do filho, que também foi socorrido com ferimentos médios. A via ficou completamente interditada até pouco depois das 18h.   

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 12h57, no quilômetro 234,1 da BR 101. 

Segundo o aplicativo de navegação Waze, a rodovia chegou a apresentar mais de 8 km de congestionamento devido ao acidente. Às 18h20, o trânsito foi liberado.  

Mulher e adolescente são baleados dentro de bar em Linhares

Publicado em 02/11/2025 às 13h58
Crime aconteceu durante a madrugada deste domingo (2), em um bar no bairro Nova Esperança, em Linhares
Estabelecimento onde ocorreu o crime Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 18 anos e um adolescente de 16 anos foram baleados dentro de um bar no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (2).

Segundo a Polícia Militar, o adolescente contou que estava vendendo drogas, quando dois homens encapuzados chegaram e começaram a atirar. Uma mulher que estava no bar acabou atingida nas costas. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para um hospital. 

O crime é investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem os policiais podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. 

Ataque a tiros mata duas pessoas no bairro Redenção, em Vitória

Publicado em 02/11/2025 às 12h52

Dois jovens de 18 anos foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (2), no bairro Redenção, em Vitória. Um dos rapazes assassinados é conhecido na região como PH. A outra vítima é Cauã Souza Guimarães. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta, que passaram atirando contra os jovens.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Cauã tentou correr, mas foi alcançado e acabou morto. A mãe contou que ele já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas há algum tempo estava trabalhando como mecânico na Serra. “Ele me deu uma netinha há pouco tempo. Ele chegou para mim e falou: ‘Mãe, eu quero viver, quero trabalhar honestamente para cuidar da minha filha. Agora a minha vida é a minha filha e a senhora’”, relatou a mulher, que preferiu não ter o nome divulgado.

A família ainda busca entender o que pode ter motivado o crime. Depois de matar Cauã, os criminosos ainda levaram a moto dele.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Homem é baleado e preso após troca de tiros em Manoel Plaza, na Serra

Publicado em 02/11/2025 às 12h18

Um homem foi baleado e preso e uma adolescente acabou apreendida após tiroteio em Manoel Plaza, na Serra, na noite de sábado (1º). A Polícia Militar foi acionada após denúncias sobre disparos de arma de fogo na região e encontrou um carro com perfurações, próximo a um campo. O veículo estava vazio, mas os policiais descobriram que os ocupantes estavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, também na Serra. 

Na UPA, o homem ferido tentou enganar os PMs dizendo que o ferimento foi provocado por um acidente de trânsito, mas o raio-x do paciente mostrou que havia um projétil  alojado no braço — momento em que ele confessou ter participado da troca de tiros. A adolescente de 16 anos que estava com o homem dentro do carro durante o ataque o acompanhava na unidade médica. Os policiais encontraram uma arma na cintura dela. 

A menina contou aos policiais que homens em outro veículo passaram atirando. Ela afirmou ainda ter sido coagida a guardar com ela a arma do homem de 28 anos. Ela foi levada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deacle), onde assinou um termo por "ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" e foi liberada após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando for solicitado. 

Já o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo em via pública e corrupção de menores. Ele está sob escolta em um hospital da Serra e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta. O crime segue em investigação pela Polícia Civil. 

Detento é morto dentro do CDP de Aracruz, no Norte do ES

Publicado em 02/11/2025 às 11h41

Um detento de 47 anos que estava no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi assassinado na noite de sexta-feira (31). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a vítima era Valcenir Crosse, que estava presa por crime de trânsito relacionado a condução de veículo sob efeito de álcool ou drogas. Detalhes de como ocorreu o assassinato não foram divulgados.

Segundo Polícia Civil,  dois suspeitos  — um de 19 anos e o outro de 27 anos — foram autuados em flagrante por homicídio e depois levados de volta ao sistema prisional. O caso segue em investigação. 

Cidades do ES recebem alertas de chuvas intensas e temporais

Publicado em 02/11/2025 às 11h21

Cidades do Espírito Santo estão sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro é o de chuvas intensas com previsão de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso meteorológico vale para 43 municípios até segunda-feira (3):

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Brejetuba
  • Cariacica
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Muniz Freire
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

O segundo alerta é o de temporal com possibilidade de chuva de granizo, válido para 34 cidades até segunda. São elas: 

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
Mulher é morta a facadas em Barcelona, na Serra

Publicado em 02/11/2025 às 10h54
Suspeito de matar mulher na Serra tentou esconder faca dentro do carro, mas a polícia encontrou a arma
Suspeito de matar mulher na Serra tentou esconder faca dentro do carro, mas a polícia encontrou a arma Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

Uma mulher foi morta a facadas no bairro Barcelona, na Serra, na madrugada deste domingo (2). O suspeito, um homem de 71 anos, foi preso em flagrante pouco depois do crime, em uma rua próxima, com manchas de sangue nas roupas.

O homem contou à Polícia Militar que conheceu a vítima em Jardim Limoeiro e a levou para a casa dele. No imóvel, ele afirmou que desapareceram alguns itens pessoais e dinheiro e acusou a mulher de furto, e os dois começaram a discutir.

O idoso contou que a mulher teria pegado uma faca e corrido para a rua, sendo perseguida por ele. Já na Avenida Região Sudeste, ele conseguiu tomar o objeto e golpeou a vítima. A PM foi acionada e levou o homem para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

A Polícia Civil informou que o agressor foi preso, autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com emprego de meio cruel. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Os nomes do homem preso e da mulher assassinada não foram divulgados. A idade da vítima também não foi informada.

Aposta de Vitória ganha R$ 48 mil na Mega-Sena; veja números sorteados

Publicado em 02/11/2025 às 09h16

Uma aposta de Vitória acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e ganhou R$ 48.378,50. Os números que saíram no concurso 2.935 realizado na noite de sábado (1º) foram: 09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57. Ninguém acertou tudo e o prêmio acumulou em R$ 41 milhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete que acertou na trave em Vitória foi registrado na lotérica 'Pinte a Sorte'. Foi uma aposta simples, no valor de R$ 6. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (4).

Praça dos Namorados passa a contar com Pet Park de mais de 200 m²

Publicado em 01/11/2025 às 18h16
Pet Park é inaugurado e já está disponível na Praça dos Namorados
Pet Park é inaugurado e já está disponível na Praça dos Namorados Crédito: Marcos Salles

A Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória, passou a contar, a partir deste sábado (1º), com um espaço dedicado aos pets.

O Pet Park conta com 215 metros quadrados e possui duas áreas distintas, uma destinada a cães de médio e grande porte e outra voltada para cães de pequeno porte. Cada setor possui entrada individual e zona de segurança, garantindo o controle de acesso e evitando possíveis fugas dos animais.

Segundo a Prefeitura de Vitória, o piso da área é feito de tijolo holandês, material que permite permeabilidade do solo e contribui para o escoamento da água. No local, há também caixas de areia com múltiplas finalidades: servir como ponto adequado para as necessidades fisiológicas dos animais, promover o enriquecimento ambiental e estímulo comportamental, proteger o espaço de jardim e facilitar a limpeza e o controle de odores.

Para incentivar a atividade física e o desenvolvimento dos cães, o Pet Park foi equipado com manilhas de concreto, rampas e tocos de madeira, que possibilitam a prática do chamado agility urbano — conceito que transforma áreas públicas em locais onde os pets podem exercitar-se, aprimorar o equilíbrio e gastar energia de forma saudável.

Com informações da Prefeitura de Vitória