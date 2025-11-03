Agência alerta que 14 bairros podem ficar sem água em Cachoeiro
Cerca de 14 bairros e distritos podem ficar sem água temporariamente a partir desta segunda-feira (3) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), que disse que a BRK Ambiental já realiza trabalhos de manutenção na rede de distribuição. A normalização completa do fornecimento poderá ocorrer em até 48 horas.
A Agência explicou que ocorreu um acidente em uma obra do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), o que causou a perfuração de uma tubulação de água. Durante os reparos, o abastecimento de água pode ficar comprometido nos bairros Valdir Furtado de Amorim, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Central Parque, Boa Vista, Coramara, Aeroporto, Marbrasa, Rui Pinto Bandeira, São Joaquim, Morro Grande, Coutinho, Córrego dos Monos, Córrego do Braz e São Joaquim.
Em caso de necessidade, os moradores podem solicitar caminhão-pipa gratuitamente ligando para a BRK Ambiental: 0800 771 0001 ou para a Agersa: (28) 3199-1615.