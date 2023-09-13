Adolescentes assaltam amigos na Enseada do Suá e são apreendidos

Segundo a Prefeitura de Vitória, por volta das 22 horas, dois amigos, de 22 anos, foram rendidos pelos suspeitos quando desembarcaram de uma moto estacionada no local. Um dos integrantes do grupo estava armado com uma faca e chegou a colocá-la no pescoço de uma das vítimas. Sob ameaças, eles foram obrigados a entregar os celulares e também a chave da moto, mas o veículo não foi levado.