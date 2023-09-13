Adolescentes assaltam amigos na Enseada do Suá e são apreendidos

Três adolescentes — dois de 16 anos e um de 17 —foram apreendidos após assaltarem uma dupla de amigos na noite da última terça-feira (12), nas proximidades da Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. A apreensão foi realizada por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional da Capital.
Segundo a Prefeitura de Vitória, por volta das 22 horas, dois amigos, de 22 anos, foram rendidos pelos suspeitos quando desembarcaram de uma moto estacionada no local. Um dos integrantes do grupo estava armado com uma faca e chegou a colocá-la no pescoço de uma das vítimas. Sob ameaças, eles foram obrigados a entregar os celulares e também a chave da moto, mas o veículo não foi levado.
Os suspeitos seguiram andando no sentido Morro da Garrafa e foram avistados pela equipe da Romu. Ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a correr, jogaram a chave da moto em uma caçamba de lixo, mas acabaram detidos pelos agentes.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais detalhes do caso.