Adolescente transforma grampeador em arma e atira na casa de rival em Alegre

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar após criar uma arma de fabricação caseira utilizando um grampeador profissional, no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (19). O caso foi descoberto após os policiais receberem denúncia de que o jovem teria disparado na porta da casa de outro rapaz.

