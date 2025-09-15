Adolescente morre em confronto com a PM em Vila Velha

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (15), em São Torquato, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento a pé na região, indivíduos atiraram contra os agentes, que revidaram. O menor de idade chegou a ser socorrido a um hospital do município, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a corporação, no local foram apreendidos uma pistola, sete munições do mesmo calibre e um carregador.