Adolescente morre em acidente de moto em São Roque do Canaã

Um adolescente de 17 anos, identificado como Adinailton Santos Silva, morreu após perder o controle da moto que estava pilotando e colidir com uma estaca às margens da estrada, na altura de São Jacinto, zona rural de São Roque do Canaã , no Noroeste do Espírito Santo . Um homem de 26 anos, tio da vítima, estava na garupa e ficou ferido. Ele foi levado para o Pronto Atendimento do município.>

Segundo a Polícia Militar, o tio de Adinailton contou que ele e o sobrinho seguiam de São Jacinto para a sede de São Roque do Canaã, quando, ao fazer uma curva em alta velocidade, o adolescente perdeu o controle da moto e colidiu contra uma estaca de eucalipto às margens da estrada. O garoto morreu no local, e o tio dele foi socorrido por populares com ferimentos no queixo e no braço. Ainda conforme a PM, a moto foi retirada do local antes da chegada da corporação e não foi localizada. Após receber alta médica, o tio do rapaz foi levado para a delegacia.>