Adolescente morre após acidente com bike elétrica em Barra de São Francisco

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um adolescente de 16 anos morreu, no último sábado (29), após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho desde o dia 20 de novembro, quando ocorreu o fato.

Segundo a Polícia Militar (PM), o adolescente seguia de bicicleta elétrica pela contramão da Rua Filomena dos Anjos, no bairro Campo Novo, quando, no cruzamento com a Rua Vereador Alacy Costa, atingiu um carro de raspão. O rapaz perdeu o controle e colidiu com uma parede. A condutora do automóvel permaneceu no local, estava com a documentação em dia e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ela não se feriu.