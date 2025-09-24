Adolescente morre afogado ao nadar com amigos em lagoa de Aracruz

Um adolescente de 15 anos morreu afogado em uma lagoa no bairro Vila Santi, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O nome não foi divulgado. Testemunhas relataram que ele estava nadando na lagoa com amigos e não conseguiu terminar a travessia. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (23).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 13h40, e por volta de 16h30 o corpo foi encontrado na água já sem vida. A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.