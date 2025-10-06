Adolescente fica em coma após acidente com bicicleta elétrica em Colatina

Um adolescente de 14 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a bicicleta elétrica que ele conduzia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Familiares relataram à reportagem da TV Gazeta que Bernard Costa perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma casa no domingo (5). Ele está em coma, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do município.

O pai de Bernard, Pedro Costa, contou que o filho pegou a bicicleta elétrica de um amigo emprestada mesmo sabendo que o veículo estava sem freios. O adolescente saiu para dar uma volta sem capacete e, como o bairro possui muitas subidas e descidas, acabou perdendo o controle da direção e colidindo com o muro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e socorreu o menino.