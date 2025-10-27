Adolescente é perseguido por encapuzados e morto a tiros em Aracruz

Um adolescente de 17 anos foi perseguido e morto a tiros em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (26). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que a vítima correu para dentro de um bar na tentativa de escapar de três suspeitos encapuzados, mas acabou sendo atingida pelos disparos. Os criminosos fugiram em um carro.