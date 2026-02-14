Adolescente é morto e homem fica ferido em ataque a tiros em Vitória

Valdir Damião da Silva Filho, de 15 anos, foi morto em ataque a tiros em Vitória Crédito: Acervo pessoal

Um adolescente de 15 anos, identificado como Valdir Damião da Silva Filho, foi morto e um homem de 40 anos ficou ferido durante um ataque a tiros no bairro Conquista, em Vitória, na noite de sexta-feira (13). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as vítimas foram atingidas por dois suspeitos que passaram de moto. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram terem ouvido pelo menos 20 disparos.

Valdir Damião morreu no local do crime. A família do adolescente contou à reportagem da TV Gazeta que ele morava em Vitória, mas será enterrado em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, pois era natural do município. Já o homem baleado durante o ataque foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de São Pedro e depois encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).