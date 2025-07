Adolescente é detido após esconder drogas na casa da namorada em Linhares

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma grande quantidade de drogas no bairro Interlagos, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi informada por populares de que o menor estaria traficando drogas em frente à casa da namorada. O suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, deixando cair uma porção de maconha, mas foi alcançado e abordado nos fundos do imóvel. >