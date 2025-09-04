Adolescente é baleado em confronto com a polícia em Vitória
Um adolescente foi baleado durante confronto com a Polícia Militar, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a PM, militares faziam patrulhamento a pé no Bairro da Penha quando um grupo de cinco pessoas começou a atirar contra a equipe, que revidou com mais disparos. O adolescente estava entre os suspeitos e acabou atingido, sendo levado ao Pronto Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória. A idade dele não foi divulgada, apenas que é menor de idade.
Foram apreendidos na ação uma espingarda calibre 12, dois carregadores de pistola com capacidade para 15 munições, dois carregadores sem identificação com capacidade para 17 munições, um carregador de pistola para 11 munições e outro para 50, 360 papelotes de cocaína, 39 munições e um radiocomunicador.