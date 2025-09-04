Adolescente é baleado em confronto com a polícia em Vitória

Um adolescente foi baleado durante confronto com a Polícia Militar, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a PM, militares faziam patrulhamento a pé no Bairro da Penha quando um grupo de cinco pessoas começou a atirar contra a equipe, que revidou com mais disparos. O adolescente estava entre os suspeitos e acabou atingido, sendo levado ao Pronto Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória. A idade dele não foi divulgada, apenas que é menor de idade.