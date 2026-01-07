Adolescente é baleado durante mais um tiroteio em Jaburuna, Vila Velha
Um adolescente de 15 anos foi baleado na perna durante mais um tiroteio registrado no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, desta vez por volta das 21h de terça-feira (6). Mais cedo, às 5h50, uma ocorrência semelhante fez moradores acordarem assustados com os disparos (ouça no vídeo abaixo). Segundo apuração da TV Gazeta, os criminosos que invadiram a região já foram aliados dos traficantes locais, mas, após um “racha”, resolveram se vingar e passaram pelas ruas atirando.
Testemunhas revelaram à Polícia Civil que, durante a noite, os bandidos chegaram a invadir quintais a atirar perto de uma igreja. A Polícia Militar foi até o local, mas não encontrou nenhum dos suspeitos. O adolescente baleado foi socorrido pelos próprios moradores e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
A reportagem solicitou detalhes às polícias e à Guarda Municipal, mas, até a publicação desta nota, não houve retorno.