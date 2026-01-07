Adolescente é baleado durante mais um tiroteio em Jaburuna, Vila Velha

Cápsulas recolhidas da rua durante tiroteio na manhã de terça-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um adolescente de 15 anos foi baleado na perna durante mais um tiroteio registrado no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, desta vez por volta das 21h de terça-feira (6). Mais cedo, às 5h50, uma ocorrência semelhante fez moradores acordarem assustados com os disparos (ouça no vídeo abaixo). Segundo apuração da TV Gazeta, os criminosos que invadiram a região já foram aliados dos traficantes locais, mas, após um “racha”, resolveram se vingar e passaram pelas ruas atirando.

Testemunhas revelaram à Polícia Civil que, durante a noite, os bandidos chegaram a invadir quintais a atirar perto de uma igreja. A Polícia Militar foi até o local, mas não encontrou nenhum dos suspeitos. O adolescente baleado foi socorrido pelos próprios moradores e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Não há informações sobre o estado de saúde dele.