Adolescente é assassinado a tiros por três encapuzados em Nova Venécia

Ray da Silva Mota, 16 anos, vítima de homicídio em Nova Venécia Crédito: Acervo familiar

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros no bairro Bela Vista, Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (14). A Polícia Militar (PM) informou que, quando chegou ao local do crime, encontrou Ray da Silva Mota já sem vida e cápsulas de munições espalhadas no chão. Ele estava com a namorada e outra pessoa no momento do crime.

Testemunhas contaram aos policiais que eles estavam passando por um trecho escuro de uma rua do bairro quando foram surpreendidos por três indivíduos encapuzados. Os criminosos dispararam contra Ray e fugiram em direção a uma mata. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. A PM realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.