Adolescente é assassinado a tiros dentro de carro em Linhares

Um adolescente de 16 anos foi assassinado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (28). Segundo a Polícia Militar, o jovem estava sentado no banco traseiro de um carro, junto com o irmão e um amigo, quando foi atingido por quatro tiros. Testemunhas relataram que o suspeito dos disparos estava na garupa de uma moto. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos.

O irmão da vítima contou que, quando o grupo parou o carro em um local conhecido como Cavaco, uma moto se aproximou da parte de trás do veículo e foram disparados cerca de seis tiros na direção do adolescente. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares. A Polícia Militar informou que o jovem já havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de 40 dias, possivelmente pelo mesmo autor.