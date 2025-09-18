Adolescente é apreendido suspeito de cometer diversos crimes em Itapemirim

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (18), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele tinha um mandado de busca e apreensão contra si por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com o delegado Daniel Araújo, o jovem foi apontado como integrante de uma facção criminosa que atua na comunidade onde reside. Ele responde a cinco processos, incluindo dois homicídios, sendo um registrado no domingo (14), além de porte ilegal de arma de uso restrito. As investigações seguem na apuração de todos os delitos ligados ao adolescente.