Adolescente desaparecida é encontrada e mulher é presa por estupro em Linhares

Uma adolescente de 12 anos que estava desaparecida em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi encontrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (19). Segundo as investigações, a menina havia saído de casa com a irmã no sábado (13) e desapareceu durante o trajeto. Ela foi localizada na casa de uma mulher de 20 anos, que inicialmente negou que a menor estava no local, mas depois permitiu a entrada dos policiais.