Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

Publicado em 22/10/2025 às 12h07

Um adolescente de 16 anos, morreu após ser baleado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes encontraram Ewerton dos Santos Nascimento caído no chão, com várias perfurações no corpo. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

A PM informou que próximo à vítima foram encontradas 23 pedras de crack e oito cápsulas de munição calibre 9 mm. O corpo de Ewerton foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O material apreendido foi entregue na 16ª Delegacia Regional do município.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Homem é preso após ameaçar companheira com pedaço de vidro em Cachoeiro

Publicado em 22/10/2025 às 13h27

Um homem de 26 anos foi preso após de ameaçar ferir a companheira, de 30, com um pedaço de vidro de uma garrafa quebrada, na noite de terça-feira (21). O caso aconteceu no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após a vítima acionar a Polícia Militar, o suspeito saiu de casa. Logo depois, ele retornou e acabou detido e levado à delegacia do município.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça qualificada, ambos crimes na forma da Lei Maria da Penha, e por lesão corporal simples, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.      

Carro derruba poste em acidente e deixa bairros sem energia em Castelo

Publicado em 22/10/2025 às 11h26
Um carro do modelo Jeep Troller atingiu um poste no bairro Vila Isabel, na Rua Braz Fazio, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Com o impacto da colisão, a estrutura caiu e moradores de bairros das imediações ficaram sem energia elétrica. Segundo a Polícia Militar, o motorista não se feriu e foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que a área foi imediatamente isolada após o acidente. Segundo a empresa, uma equipe trabalha no local para substituição do poste, a situação foi normalizada, não havendo interrupção no fornecimento na manhã desta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram para atender a ocorrência o motorista não estava no local. Na consulta aos dados do carro, foi constatado que o Jeep Troller não estava licenciado e ele acabou sendo removido a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Momentos depois, o condutor se apresentou, passou por exame e foi multado por dirigir veículo que não esteja devidamente licenciado.

Acidente com bike elétrica: após coma, menino reage com ‘joinha’ em Colatina

Publicado em 22/10/2025 às 09h44
Após mais de duas semanas internado, Bernard Costa, de 14 anos — que ficou em coma após um acidente com uma bicicleta elétrica em 5 de outubro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo — reagiu nesta terça-feira (20) fazendo um 'joinha' para os médicos, demonstrando sinais de recuperação. Na ocasião em que se acidentou, o adolescente saiu para dar uma volta após pegar o veículo emprestado com um amigo, mas estava sem freios e o jovem não utilizava capacete. Em uma descida, ele perdeu o controle e colidiu com o muro de uma residência.

A reportagem da TV Gazeta apurou que a mãe do adolescente divulgou um áudio relatando, emocionada, o momento em que os médicos chamaram ela e o pai de Bernard e mostraram a evolução do adolescente. “Vem ver o que o seu filho está conseguindo fazer”, disseram os profissionais, segundo ela. Nesse momento ela viu quando, lentamente, Bernard levantou a mão e fez um ‘joinha’, demonstrando um grande avanço em seu quadro de saúde. O menino permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do município.

Em redes sociais, familiares agradeceram pelas mensagens e orações recebidas. A mãe de Bernard informou que ele aguarda a disponibilidade de um quarto para o adolescente ser transferido da UTI para a enfermaria, dando continuidade à recuperação.

Fiscalização flagra 'gato' de energia em restaurante na Praia do Morro

Publicado em 21/10/2025 às 19h02
Um restaurante na Praia do Morro, em Guarapari, foi flagrado nesta terça-feira (21) furtando energia elétrica. A operação conjunta da concessionária EDP e da Polícia Civil constatou uma ligação direta na rede, sem o devido registro de consumo e faturamento. O proprietário, de 50 anos, foi levado à Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos, e a ligação irregular foi desfeita pelas equipes técnicas, que restabeleceram o fornecimento normal e seguro de energia. 

O furto de energia é crime previsto no Código Penal, com pena de até quatro anos de prisão, além da obrigação de ressarcir os valores desviados. Esse tipo de ligação também oferece risco de curtos-circuitos, choques e incêndios. Procurada pela reportagem para mais detalhes sobre os procedimentos adotados, a Polícia Civil informou às 18h40 que ocorrência ainda estava em andamento. 

Carreta tomba ao fazer curva na BR 101 em Ibiraçu; veja vídeo

Publicado em 21/10/2025 às 18h38
O acidente aconteceu na BR 101, no km 225.

Uma carreta que levava um bloco de rocha tombou no km 223 da BR 101, em Ibiraçu, por volta das 17h da tarde desta terça-feira (21). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, uma pessoa foi encaminhada ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal informou que o ferido era o motorista do automóvel, que fraturou o tornozelo. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o veículo vira, na curva, e tomba, ficando com os pneus para o ar (veja acima).

Por causa do acidente, o trânsito no sentido Sul (Fundão) da rodovia flui em desvio. Até às 20h11 desta terça-feira, o trânsito seguia com retenções. 

Sesa alerta para baixo estoque de sangue e pede doações no ES

Publicado em 21/10/2025 às 18h11

Um alerta sobre baixo estoque de sangue de fator RH negativo no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (21). Interessados em ajudar fazendo doação podem ir ao local, que fica na Avenida Marechal Campos, nº 1.468, em Maruípe. As coletas são feitas todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h (o cadastro do doador encerra às 18h20).

Para ser um doador de sangue, é necessário que você tenha entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, além de pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não ter doenças transmissíveis de forma venosa.

VEJA TAMBÉMO que você precisa saber para doar sangue

Homem fica ferido em acidente entre carro e moto em Vitória

Publicado em 21/10/2025 às 17h48
Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem ferido na tarde desta terça-feira (21) na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima precisou ser socorrida pelos militares e foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), também na Capital.

Leitores de A Gazeta informaram que o automóvel quase invadiu a área da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), acertando um tapume (confira abaixo). A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento, por este motivo, ainda não há detalhes sobre como a colisão ocorreu. 

Acidente entre carros termina em morte na zona rural de Vargem Alta

Atualizado em 21/10/2025 às 18h00
Atualização: inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que o acidente envolvia dois carros. No entanto, a Polícia Militar afirmou que a colisão foi entre três veículos. O texto foi atualizado.

Um acidente entre três carros resultou na morte de um homem na ES 164, na zona rural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu quando um Renault Clio fez uma ultrapassagem e bateu de lado com outro automóvel, que não teve modelo informado, depois derrapou e colidiu em um Chevrolet Onix. 

O condutor do Renault Clio, um homem de 35 anos que não teve identidade divulgada, morreu no local. Além dele, duas pessoas foram socorridas e levadas para o hospital. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Imagens que circularam pelas redes sociais mostram os carros com as partes da frente destruídas (veja acima). A Polícia Civil disse que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim. 

Acidente entre moto e carro deixa feridos em Nova Venécia, no ES

Publicado em 21/10/2025 às 17h12

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta no bairro São Francisco, em Nova Venécia,  Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). A colisão ocorreu no bairro São Franscisco e foi registrada por câmera de monitoramento. Segundo a Polícia Militar, o homem e a mulher que estavam na moto foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para um hospital. 

A reportagem questionou a PM se o motorista do carro permaneceu no local do acidente, mas a corporação informou não ter mais detalhes sobre a ocorrência. 

Mulher é encontrada morta em área de mata em Cariacica

Publicado em 21/10/2025 às 15h52

Uma mulher foi encontrada morta em área de mata no bairro Alzira Ramos, Cariacica, na segunda-feira (20). O corpo estava em uma área de difícil acesso, segundo a Polícia Militar, e foi necessário o acionamento dos bombeiros. Exames serão realizados no Instituto Médico Legal (IML) em Vitória para apontar a causa da morte.

A idade e identidade da mulher não foram divulgadas, e o caso é investigado pela Polícia Civil. 

Homem que agrediu cachorro com pedrada na Serra confessa crime

Publicado em 21/10/2025 às 14h38
Caso aconteceu em Divinópolis, no domingo (19)

O homem que agrediu um cachorro da raça pinscher com uma pedrada na cabeça na Serra procurou a delegacia e confessou o crime após a repercussão do caso. A informação é do delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. 

O nome do agressor não foi divulgado, mas ele alegou à autoridade policial que "agiu por reflexo", o que não convenceu o delegado. Mesmo assim, Piquet avaliou que o homem demonstrou arrependimento e se comprometou a procurar a família do Eros (cachorro agredido) para arcar com os custos do tratamento. O cão está internado e teve uma grave lesão em um dos olhos. "O agressor será indiciado por crime de maus-tratos", finalizou o delegado. 

Chafariz gigante se forma após rompimento de adutora em Nova Venécia

Publicado em 21/10/2025 às 14h01
A força da água jorrando formou um chafariz e impressionou os moradores da região

O rompimento de uma adutora levou à formação de uma espécie de chafariz gigante no Centro de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), empresa responsável pelo abastecimento de água, o problema ocorreu por volta de meia-noite, próximo à Praça Jones dos Santos Neves.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta (vídeo acima) mostram uma água em abundância jorrando com força, formando uma grande fonte que impressionou os moradores da região. Devido ao rompimento da adutora, o abastecimento foi interrompido temporariamente. A Cesan informou, nesta terça-feira (21), que trabalha no reparo da rede e que caminhões-pipa estão sendo utilizados para garantir o fornecimento de água de forma complementar aos imóveis da região afetada.

Tromba d’água em alto-mar chama atenção no Sul do ES; veja vídeo

Publicado em 21/10/2025 às 13h44
Registro foi publicado pela moradora Paula da Matta em Castelhanos

Uma tromba d’água em alto-mar vista do balneário de Castelhanos, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi registrada por uma moradora do município na manhã desta terça-feira (21). O vídeo (veja acima) mostra uma espécie de funil conectando as nuvens ao mar. O meteorologista Guilherme Borges explicou para A Gazeta que o fenômeno meteorológico é semelhante a um tornado, mas sobre a água.

Segundo Guilherme, as trombas d’água são colunas de ar que giram rapidamente, conectando nuvens de tempestade à superfície do mar, lagos ou rios. “Elas se formam a partir de nuvens do tipo cumulonimbus, geralmente em dias com bastante instabilidade atmosférica. É possível ver o funil descendo da nuvem em direção ao mar, indicando que havia um vórtice (coluna de vento em rotação) bem formado”, analisou o especialista.

Apesar de visualmente impressionantes, trombas d’água geralmente não oferecem perigo quando permanecem sobre a água e se dissipam antes de atingir a costa. Ainda assim, o meteorologista alerta para os riscos. “É sempre importante manter distância e não tentar se aproximar — especialmente no mar ou em embarcações menores — já que, em alguns casos, esses fenômenos podem se mover rapidamente e causar danos”, afirma.

PM recupera carro furtado após cerco entre Colatina e São Domingos do Norte

Publicado em 21/10/2025 às 12h06
Um carro furtado na tarde de segunda-feira (20) foi recuperado pela Polícia Militar (PM) após um cerco policial entre Colatina São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a corporação, o proprietário contou que havia estacionado o veículo em frente a um supermercado no bairro São Silvano e deixado a chave na ignição.

Ele disse aos policiais que, ao retornar, percebeu que o carro não estava mais no local. Após verificar imagens de câmeras de segurança e repassar as informações à PM, as equipes iniciaram o cerco e rastrearam o veículo com apoio do sistema de monitoramento inteligente. O veículo foi localizado na ES 080, na zona rural de São Domingos do Norte. O indivíduo que estava na direção era foragido do sistema prisional.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 39 anos, que estava conduzindo o veículo, foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

Multas aplicadas por novos radares de Vila Velha não serão canceladas

Publicado em 21/10/2025 às 11h49
Após o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), anunciar na segunda-feira (20) a suspensão da fiscalização dos seis novos radares eletrônicos instalados no município, o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, informou à CBN Vitória que as multas aplicadas pelos equipamentos não serão canceladas. Durante o tempo de funcionamento, cerca de 14 mil motoristas foram multados. 

“As autuações registradas pelos equipamentos eletrônicos, devidamente aferidos e certificados pelo Inmetro, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. (...) Por lei, todo o valor arrecadado é aplicado exclusivamente em ações de educação no trânsito, na melhoria da sinalização e em obras de engenharia viária”, explicou o secretário. 

A medida de suspensão deve valer até o dia 1º de dezembro para os equipamentos instalados a pouco mais de um mês em seis pontos das vias de Vila Velha. Durante esse período, os equipamentos funcionarão de forma educativa, sem aplicação de multas, enquanto a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito realiza uma readequação dos limites de velocidade em cada trecho, que variam entre 40 km/h e 60 km/h.

Travesti e homem são mortos a tiros em bairros vizinhos em Cariacica

Publicado em 21/10/2025 às 11h46

Uma travesti em situação de rua, ainda não identificada, foi assassinada com tiros na cabeça no início da madrugada desta terça-feira (21), no bairro Campina Grande, em Cariacica. O corpo foi encontrado na Rua Bom Pastor. No local, policiais militares recolheram estojos de munição calibre 9 mm. Como a vítima não portava documentos, ainda não foi possível identificá-la.

Cerca de meia hora depois, a aproximadamente 950 metros dali, na Rua Amaro Pereira da Silva, no bairro Santa Bárbara, um homem identificado como Lucas José Ribeiro, de 32 anos, também foi morto a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, a autoria do crime é desconhecida, mas o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Ainda não há informações sobre uma possível ligação entre os dois homicídios. Os casos serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

PRF recupera carro furtado após fuga e perseguição na BR 101 no ES

Publicado em 21/10/2025 às 10h03
Um Fiat Argo Trekking 1.3 furtado no Rio de Janeiro em 4 de outubro deste ano foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). O veículo era clonado e foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Inicialmente o motorista parou, mas depois arrancou com o automóvel e houve uma perseguição de cerca de 7 km.

A PRF explicou que, quando foi abordado, o condutor alegou ter comprado o carro em um bazar pela internet. Devido à chuva e à proximidade da Unidade Operacional de Safra, os agentes decidiram seguir até o local para continuar a fiscalização. No trajeto, o motorista acelerou e fugiu em direção ao Rio de Janeiro, entrando em uma estrada de terra no trevo de Presidente Kennedy. Após perder o controle da direção do veículo, ele o abandonou e escapou a pé pela vegetação, sem ser localizado, mesmo com apoio da Polícia Militar.

Durante a inspeção, os policiais identificaram sinais de adulteração e, por meio da numeração original do motor, descobriram que o veículo era furtado. O carro foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim para os procedimentos legais.

Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na BR 262, em Irupi

Publicado em 21/10/2025 às 09h24
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo uma Chevrolet S10 e uma Fiat Strada, no km 184 da BR 262, em Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que um dos motoristas invadiu a contramão e bateu no veículo que seguia no sentido contrário.

Havia duas pessoas em cada veículo. A PRF não soube informar em qual dos carros estava a vítima fatal, nem a identidade dos envolvidos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros também foram acionadas. Logo após o acidente, a via ficou parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência.

As polícias Científica e Civil foram procuradas por A Gazeta, mas não haviam se manifestado até a última atualização desta matéria.

Corte de rochas vai interditar novamente trecho da BR 101 na Serra

Publicado em 20/10/2025 às 17h44
O trecho da BR 101 na Serra, onde são realizadas operações de corte de rochas, será interditado totalmente na próxima quarta-feira (22), das 14h às 15h10. Os pontos de bloqueio serão feitos nos quilômetros 247 (sentido Norte) e 245 (sentido Sul), com o objetivo de criar uma área de segurança ao redor do local. Caso seja necessário, a Ecovias Capixaba informou que, após esse horário, a concessionária poderá iniciar o sistema de Pare e Siga. 

O bloqueio estava previsto para acontecer de terça-feira (14) a sexta-feira (17), mas foi suspenso devido às chuvas. A operação de fragmentação de rochas ocorre há alguns meses no trecho localizado entre os quilômetros 242 e 247 — próximo ao Contorno do Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio — e faz parte do plano de duplicação da rodovia