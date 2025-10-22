Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

Adolescente entra em coma após acidente com bicicleta elétrica em Colatina Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Após mais de duas semanas internado, Bernard Costa, de 14 anos — que ficou em coma após um acidente com uma bicicleta elétrica em 5 de outubro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo — reagiu nesta terça-feira (20) fazendo um 'joinha' para os médicos, demonstrando sinais de recuperação. Na ocasião em que se acidentou, o adolescente saiu para dar uma volta após pegar o veículo emprestado com um amigo, mas estava sem freios e o jovem não utilizava capacete. Em uma descida, ele perdeu o controle e colidiu com o muro de uma residência.

A reportagem da TV Gazeta apurou que a mãe do adolescente divulgou um áudio relatando, emocionada, o momento em que os médicos chamaram ela e o pai de Bernard e mostraram a evolução do adolescente. “Vem ver o que o seu filho está conseguindo fazer”, disseram os profissionais, segundo ela. Nesse momento ela viu quando, lentamente, Bernard levantou a mão e fez um ‘joinha’, demonstrando um grande avanço em seu quadro de saúde. O menino permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do município.