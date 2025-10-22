Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares
Um adolescente de 16 anos, morreu após ser baleado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes encontraram Ewerton dos Santos Nascimento caído no chão, com várias perfurações no corpo. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.
A PM informou que próximo à vítima foram encontradas 23 pedras de crack e oito cápsulas de munição calibre 9 mm. O corpo de Ewerton foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O material apreendido foi entregue na 16ª Delegacia Regional do município.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.