Adolescente de 16 anos é apreendido com drogas em Alegre

A polícia informou que foi acionada para apoiar um militar de folga que flagrou o adolescente transportando 74 gramas de crack na cintura e um tablete de maconha, de aproximadamente 80 gramas. A droga seria entregue em uma residência, que segundo denúncias, seria local para venda de drogas.

Diante do flagrante de ato infracional, ele foi encaminhado à delegacia de Alegre, acompanhado da mãe. Segundo a Polícia Civil, o jovem assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.