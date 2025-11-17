Adolescente de 13 anos morre em acidente de moto em Pancas, no ES
Publicado em 17/11/2025 às 17h46
Um adolescente de 13 anos morreu e outro, de 17, ficou ferido em um acidente de moto em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Os dois estavam no veículo que colidiu contra uma cerca na localidade de Vila Verde, na manhã desta segunda-feira (17).
O menino ferido foi levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. O nome do adolescente que morreu não foi divulgado. A Polícia Civil informou que vai investigar as circunstâncias do acidente fatal.