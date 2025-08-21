Adolescente acaba morto a tiros ao tentar atacar homem em São Mateus

Um adolescente de 17 anos, identificado como Pedro Gabriel Aquino dos Santos, acabou morto a tiros em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20). A Polícia Militar afirma que, conforme relato de testemunhas, ele teria ido armado até a região, perto de uma fábrica de blocos, e tentado atacar um homem de 45 anos – que conseguiu desarmá-lo e atirou contra o menor.

A Polícia Militar informou que, conforme relato do dono da fábrica de blocos, Pedro Gabriel chegou de moto – veículo estava com restrição de furto – e armado e questionou um vizinho do local "sobre uma tatuagem na perna", perguntando se o indivíduo era quem ele procurada. O homem de 45 anos teria percebido que seria o alvo do adolescente e tentou fugir, correndo para o escritório da empresa, mas acabou alcançado e os dois entraram em luta corporal. Em certo momento, o menor foi desarmado e baleado.