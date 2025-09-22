Açougueiro tem mão triturada por moedor de carne em supermercado de Colatina

Um açougueiro teve a mão sugada e triturada por uma máquina de moer carne em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último sábado (20). O acidente aconteceu em um supermercado onde a vítima trabalha, no bairro São Silvano. O Corpo de Bombeiros informou que, para não agravar a lesão, os militares cortaram parte do equipamento e desmontaram o moedor até o limite possível, realizando o resgate com segurança. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos.