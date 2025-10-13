Açougueiro é assassinado a facadas após sair de festa em Colatina

Carlos Eduardo Faria levou golpes de faca no pescoço e nas costas Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um homem identificado como Carlos Eduardo Faria, de 42 anos, foi encontrado morto, com marcas de facadas no pescoço e nas costas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu no bairro Ayrton Senna, e a morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele trabalhava como açougueiro em um supermercado da região havia mais de 10 anos e deixa três filhos.

A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, Carlos Eduardo e a namorada estavam em uma festa e se separaram na hora de ir embora. Pouco depois, ela ouviu gritos dizendo que alguém havia sido assassinado, e, ao se aproximar, viu que era o namorado. Pessoas que presenciaram o crime disseram que quatro homens cometeram o homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.