Açougueiro é assassinado a facadas após sair de festa em Colatina
Um homem identificado como Carlos Eduardo Faria, de 42 anos, foi encontrado morto, com marcas de facadas no pescoço e nas costas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu no bairro Ayrton Senna, e a morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele trabalhava como açougueiro em um supermercado da região havia mais de 10 anos e deixa três filhos.
A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, Carlos Eduardo e a namorada estavam em uma festa e se separaram na hora de ir embora. Pouco depois, ela ouviu gritos dizendo que alguém havia sido assassinado, e, ao se aproximar, viu que era o namorado. Pessoas que presenciaram o crime disseram que quatro homens cometeram o homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação, mas ainda não se sabe a motivação do crime, e nenhum suspeito foi preso.