A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acidente na BR 101 em Conceição da Barra deixa uma pessoa morta e outra ferida

Publicado em 26/02/2026 às 20h46
Uma das vítimas foi socorrida com ferimentos de média gravidade; o trânsito precisou ser interditado no sentido sul
Veículo ficou completamente destruído e um dos ocupantes morreu no local, em Conceição da Barra Crédito: Ecovias

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR 101 em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (26). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, uma das vítimas morreu no local e a outra foi socorrida com ferimentos de média gravidade.

As causas do acidente não foram informadas. A pista precisou ser interditada no sentido sul, e o tráfego segue em sistema de Pare e Siga.

Publicidade