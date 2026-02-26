Acidente na BR 101 em Conceição da Barra deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR 101 em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (26). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, uma das vítimas morreu no local e a outra foi socorrida com ferimentos de média gravidade.