Trânsito

Acidente mata uma pessoa, deixa duas feridas e trava BR 101 em Linhares

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Fiat Uno e uma carreta Scania, na tarde desta quarta-feira (2), no km 133 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 15h, e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 17h26 o trecho onde ocorreu a colisão seguia interditado nos dois sentidos. A corporação disse que, conforme apuração dos agentes, o carro estava trafegando sentido Aracruz e tentou ultrapassar, mas ao ver a carreta no sentido contrário, desviou para o acostamento do sentido Sooretama, momento em que ocorreu a colisão frontal.