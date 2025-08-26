Acidente mata motociclista na BR 262 em Ibatiba, Sul do ES

Um motociclista morreu em acidente na BR 262, em Ibatiba, Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (26). Informações preliminares são de que o piloto teria colidido contra a traseira de uma carreta, mas a dinâmica ainda não foi esclarecida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo da rodovia e encaminhá-lo à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. O nome da vítima não foi divulgado.