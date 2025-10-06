Acidente mata jovem e deixa adolescentes e mulheres feridas em Cachoeiro

Motorista morre e jovens ficam feridas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um jovem de 27 anos morreu após capotar com o carro e quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. O acidente aconteceu na BR 482, próximo ao trevo de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (5). A Polícia Militar (PM) informou que Luan Correia Alves chegou a ser socorrido, mas morreu logo após dar entrada no hospital.

Segundo a PM, Luan dirigia um Hyundai HB20 branco e capotou diversas vezes após perder o controle da direção em uma curva. O corpo de Luan foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. Duas adolescentes, de 15 e 16 anos, e duas mulheres, de 24 e 25 anos, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.