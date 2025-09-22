Acidente mata homem, criança e deixa seis feridos em Alto Rio Novo
Um grave acidente matou um homem e uma criança e deixou seis pessoas feridas. A colisão ocorreu na tarde de segunda-feira (22), na ES 164, próximo à localidade de Monte Carmelo, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. A reportagem da TV Gazeta Noroeste apurou que as vítimas são Diogo Gonçalves, de um ano, e o motorista de um dos veículos, Sebastião Roberto Moreira, de 44. A Polícia Militar informou que, conforme relatos no local, o Volkswagen Gol teria invadido a contramão e colidido de frente com um Fiat Mobi.
Os corpos de Sebastião e Diogo foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. As seis pessoas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Alto Rio Novo. Depois, uma das vítimas, que estava no banco do carona de um dos veículos, foi transferido por helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, devido à gravidade do estado de saúde.
*Com informações do repórter da TV Gazeta Noroeste, Fabrício Silva