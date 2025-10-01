Acidente mata adolescente e fere irmão de 6 anos em São Gabriel da Palha
Um menino de 12 anos morreu e o irmão dele, de seis anos, ficou ferido em um acidente entre a moto em que eles estavam e uma picape, em Córrego Fartura, na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na moto – conduzida pelo adolescente – quando os dois veículos colidiram de frente.
O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, na mesma região. A criança de seis anos foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e foi encaminhada a um hospital particular, também no município. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.