Acidente interdita totalmente a BR 101 em Cariacica

Um acidente envolvendo dois caminhões interdita totalmente o quilômetro 282 da BR 101 (Rodovia do Contorno), em Cariacica, no sentido Serra, no início da tarde desta segunda-feira (9). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipes estão em atendimento e ainda não há detalhes da ocorrência. O Corpo de Bombeiros informou que o local fica nas proximidades do bairro Nova Rosa da Penha e que está em andamento. A corporação disse ainda que, até o momento, não há informações sobre óbito.