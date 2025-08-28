A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Acidente interdita parcialmente trânsito na Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 28/08/2025 às 06h52
Carro destruído após rodar na pista na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória
Carro rodou na pista na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: André Afonso

Um acidente interdita parcialmente a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória, no início da manhã desta quinta-feira (28).  O motorista de um Ford Ka perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore no canteiro central. A colisão aconteceu no sentido Enseada - Praia do Canto.

A reportagem da TV Gazeta foi ao local e apurou que, segundo o motorista, o carro aquaplanou ao passar em uma poça formada pela água da chuva. O condutor, que é de Cariacica, seguia para o trabalho em Vitória. Ele fez o teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Por causa do acidente, o trânsito está com retenção na região.

Com informações de André Afonso, da TV Gazeta

Carro destruído após rodar na pista na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória
Carro rodou na pista na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: André Afonso
Publicidade