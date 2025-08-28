Acidente interdita parcialmente trânsito na Enseada do Suá, em Vitória

Um acidente interdita parcialmente a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória, no início da manhã desta quinta-feira (28). O motorista de um Ford Ka perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore no canteiro central. A colisão aconteceu no sentido Enseada - Praia do Canto.

A reportagem da TV Gazeta foi ao local e apurou que, segundo o motorista, o carro aquaplanou ao passar em uma poça formada pela água da chuva. O condutor, que é de Cariacica, seguia para o trabalho em Vitória. Ele fez o teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Por causa do acidente, o trânsito está com retenção na região.