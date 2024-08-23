Acidente envolvendo três carros deixa mulher ferida em Vitória

O acidente aconteceu na Avenida Dante Michelini, na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo três veículos na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Mata da Praia, em Vitória , deixou uma mulher ferida na tarde desta sexta-feira (23).

Um dos motoristas informou aos guardas que seguia no sentido Centro-Jardim Camburi pela faixa 1 (próximo ao canteiro central) quando percebeu que outro veículo que estava na faixa 2 (central) se deslocou lateralmente. Para evitar o choque, o condutor informou que virou a direção atingindo um segundo carro que aguardava para acessar a Rua Antônio Borges.

Diante disso, o veículo atingido acabou colidindo com um terceiro carro. A Guarda Municipal informou que a condutora do segundo veículo se feriu e foi levada por uma equipe do Samu para um hospital particular. O estado de saúde dela não foi informado.