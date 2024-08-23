Perseguição policial em ruas de Castelo termina em acidente e confronto

Uma perseguição policial pelas ruas de Castelo , no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22), terminou em acidente e confronto entre suspeito e policiais militares. Segundo a Polícia Militar, mesmo após bater o carro, o motorista deixou o veículo, tentou invadir uma casa e fugiu. No automóvel havia buchas de maconha.

A PM informou que os policiais faziam o patrulhamento no bairro Santo Agostinho quando viram um carro arrancar rapidamente de um loteamento. Percebendo que oferecia risco a outros veículos e pedestres, foi dada ordem de parada, mas o motorista fugiu em alta velocidade.

O carro transitou pelos bairros Santo Andrezinho, São Miguel e Avenida Nossa Senhora Aparecida. Durante a perseguição, o condutor jogava pequenas embalagens na via. Ao chegar próximo a um posto de saúde, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um muro e em uma placa de trânsito.

Os policiais novamente tentaram abordar o condutor, mas ele fugiu após sair do carro. Os militares perseguiram o homem a pé pelas ruas até uma residência, que ele tentou invadir. No imóvel moram um casal, um idoso de 92 anos, a esposa, de 59 anos, além da filha, disse a PM. Sem conseguir entrar na casa, o suspeito fugiu para uma área de pasto.

Os militares pediram reforços para realizar buscas no local, e, de acordo com a Polícia Militar, houve confronto. O indivíduo conseguiu fugir e não foi localizado. O carro foi guinchado do local, e as buchas de maconha encontradas dentro do automóvel foram apreendidas