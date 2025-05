Acidente envolvendo motos e caminhão acaba em morte na Serra

Um acidente envolvendo duas motos e um caminhão acabou em morte na BR 101, na Serra, na tarde desta terça-feira (29). A Ecovias 101 explicou que a vítima que morreu acabou atropelada após cair da motocicleta. A dinâmica geral do acidente, no entanto, ainda não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal. Uma faixa da rodovia no trecho de Planalto Carapina foi interditada durante o atendimento à ocorrência — que também contou com os trabalhos de equipes do Samu/192 e da Polícia Científica. Mais detalhes não foram divulgados. >