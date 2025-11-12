Acidente entre veículos deixa mulher e bebê feridas em Anchieta, no ES

Uma bebê e uma mulher foram socorridas após uma batida envolvendo um carro e uma caminhonete na comunidade de Arerá, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , o acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (12) e as vítimas foram levadas pelo Samu/192 para um hospital.

O condutor da caminhonete contou para os policiais que a mulher teria invadido a contramão e ele não conseguiu evitar a colisão. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. A PM descobriu ainda que a motorista do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).