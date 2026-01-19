Acidente entre três carros deixa quatro feridos em Colatina
Um acidente envolvendo três carros deixou quatro pessoas feridas após um dos veículos capotar na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, os automóveis envolvidos foram um Toyota Corolla, uma BMW e um Volkswagen T-Cross, que acabou capotando.
O motorista do Corolla contou à Polícia Militar que estava dirigindo pela via e, após uma curva, viu um cachorro atravessando a pista. Para não atropelar o animal, ele desviou para a contramão, momento em que colidiu com uma BMW e, em seguida, atingiu o T-Cross, que capotou com o impacto. Os condutores dos outros veículos envolvidos no acidente disseram que o motorista do Corolla não conseguiu fazer a curva por estar em alta velocidade.
Entre os feridos havia uma criança. Todas as vítimas estavam no T-Cross, sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e por uma ambulância municipal, sendo encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Questionada, a Polícia Civil informou que não foi acionada.