Acidente entre três carros deixa quatro feridos em Colatina

Os veículos envolvidos foram um Toyota Corolla, uma BMW e um Volkswagen T-Cross Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo três carros deixou quatro pessoas feridas após um dos veículos capotar na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, os automóveis envolvidos foram um Toyota Corolla, uma BMW e um Volkswagen T-Cross, que acabou capotando.

O motorista do Corolla contou à Polícia Militar que estava dirigindo pela via e, após uma curva, viu um cachorro atravessando a pista. Para não atropelar o animal, ele desviou para a contramão, momento em que colidiu com uma BMW e, em seguida, atingiu o T-Cross, que capotou com o impacto. Os condutores dos outros veículos envolvidos no acidente disseram que o motorista do Corolla não conseguiu fazer a curva por estar em alta velocidade.