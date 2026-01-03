Acidente entre três carros deixa feridos na BR 101, em São Mateus
Publicado em 03/01/2026 às 18h46
Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (3). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas já foram socorridas, embora a ocorrência ainda estivesse em andamento neste início de noite.
A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. A Ecovias Capixaba, que administra o trecho, foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno até a publicação desta nota.