Acidente entre ônibus e carro complica trânsito no Centro de Vila Velha
Um acidente envolvendo um carro e um ônibus da Viação Sanremo, do transporte coletivo municipal, complicou o trânsito no Centro de Vila Velha na manhã deste sábado (14). A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Luciano das Neves com a Rua Henrique Moscoso. Imagens obtidas por A Gazeta mostram duas das três faixas da avenida interditadas pelos veículos envolvidos.
Conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, ninguém ficou ferido. Não há detalhes sobre como a colisão aconteceu, mas imagens mostram a frente do automóvel totalmente destruída. A Polícia Militar e Guarda Municipal foram procuradas por A Gazeta, mas não haviam se manifestado até a última atualização desta nota.