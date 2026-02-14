Acidente entre ônibus e carro complica trânsito no Centro de Vila Velha

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus da Viação Sanremo, do transporte coletivo municipal, complicou o trânsito no Centro de Vila Velha na manhã deste sábado (14). A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Luciano das Neves com a Rua Henrique Moscoso. Imagens obtidas por A Gazeta mostram duas das três faixas da avenida interditadas pelos veículos envolvidos.