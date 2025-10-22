Acidente entre motocicletas mobiliza equipe de resgate do Notaer no ES

Um grave acidente entre duas motocicletas registrado na zona rural de Itarana , no Noroeste do Espírito Santo, mobilizou a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) nesta quarta-feira (22). Imagens mostram uma das vítimas sendo levada para a aeronave (confira acima) .

De acordo com as informações da corporação, a vítima pilotava uma motocicleta e colidiu de frente com outro motociclista. O homem em estado mais grave precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, enquanto o segundo ferido foi conduzido por ambulância até Colatina. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.