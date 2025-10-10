Acidente entre moto e ônibus do Transcol deixa jovem ferido em Viana
Publicado em 10/10/2025 às 16h54
Um acidente entre moto e ônibus do sistema Transcol deixou um jovem de 18 anos ferido em Viana, na Grande Vitória, nesta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu no bairro Universal e o motociclista foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital capixaba.
A reportagem procurou o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória) para mais informações sobre o acidente, mas não houve retorno até a publicação.